Elbasan tava tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Elbasan tava nasıl yapılır? Arnavutluk Cumhuriyeti'nin önemli yemekleri arasında yer alan kuzu etli elbasan tava nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

ELBASAN TAVA MALZEMELERİ VE TARİFİ

4 yemek kaşığıtereyağ

2 yemek kaşığısıvı yağ

800 gramkuzu kol

10 adetarpacık soğan

2 çay kaşığıtuz (azaltıp arttırılabilir)

2 su bardağıyoğurt

3 adetyumurta sarısı

3/4 su bardağıun

2 dişsarımsak

1 çay kaşığıkekik (arzuya göre)

1 çay kaşığıkuru reyhan (arzuya göre)

1 tatlı kaşığıkırmızı biber

Terbiyesi İçin:

2 su bardağısüzme yoğurt

3 adetyumurta sarısı

4 yemek kaşığısıvı yağ

3 yemek kaşığıun

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay bardağısu

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Terayağı ve sıvı yağı bir tencerede kızdırın, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin.

Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanlarını ekleyin.

2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Altını kısın, etleriniz iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin.

Etler pişerken, yoğurt, yumurta sarıları, un ve suyu bir kapta karıştırın.

Sürenin sonunda pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin.

Fırınınızı 180 derecede ısıtın.

Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün.

Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin. Elbasan tavanz hazır, afiyet olsun!