Elektrik faturaları için düzenleme: Konutlardaki sınır artacak, esnafa kademeli tarife gelecek! KDV indirimi masada

Türkiye, yeni yılda elektrikte geçilen kademeli tarife sonrası yüksek gelen elektrik faturalarını konuşuyor. Özellikle 150 kw olan sınırın konutlarında 210'a çıkarılırken esnaf ve ticarethane statüsünde olan yerlere yüksek faturalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, yarın (çarşamba) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kabineye anlatılacak.

KW SINIRI YÜKSELTİLECEK

Yapılan çalışmaya göre günlük 7 kw olan günlük tüketim sınırının 8 kw'ye yükseltilmesinin üzerinde durulduğu belirtiliyor. Buna göre 210 olan kw sınırı 240 kw'ye yükseltilmiş olacak.

KDV İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Temel gıda ürünlerinde KDV oranın yüzde 8'den 1'e indirilmesinin elektrik fiyatlarında da olabileceği belirtiliyor. Özellikle yüzde 18 olan bu oran faturalarda ciddi bir meblağ olarak dikkat çekerken bu indirimin suistimal edilmeye açık olduğu için sıcak bakılmadığı da belirtiliyor. Ayrıca, yeni çalışmalarda KDV indiriminin sadece konutlarla sınırlı kalması yönünde bir plan üzerinde durulduğu öğrenildi. Tüm abone gruplarında bir indirimin mümkün olmadığı vurgulandı.

ESNAFLARA KADEMELİ TARİFE

Kademeli tarife içinde yer almayan esnaflar ve sanayi grubu elektrik ücretlerini yüzde 126, ticarethaneler ise yüzde 128 zamlı olarak ödüyor. Yapılan çalışmayla esnaflara kademeli tarife gelmesine kesin gözüyle bakılırken tüketime dayalı bir kademenin esnaflar için de getirilebileceği ifade edildi.

CEMEVİ, DERNEK VE VAKIFLARIN DURUMU

Elektrik paketinde abone gruplarında bugüne kadar “ticarethane” statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıfların da bu gruptan çıkarılacağı kaydedildi.

Elektrik faturalarına indirim müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! Tarih belli oldu...

EPDK'dan elektrik faturası açıklaması! "Tarifeyi EPDK belirler"

Elektrik şirketlerinin yöneticileriyle görüştü! Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz faturası açıklaması

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaz faturası açıklaması: Her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Son dakika | Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturasına destek açıklaması!

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz