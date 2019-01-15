Elif isminin anlamı nedir? Elif ismi kuranda geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Elif ismidir. Biz de Elif isminin anlamını sizler için araştırdık. Peki Elif isminin anlamı nedir? Elif ismi Kuran'da geçiyor mu? Elif ismi caiz midir? Elif isminin anlam falı nedir?

ELİF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide “la” notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. – İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.).

Elif isminin sözlük anlamı

a. Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

Arap ve Osmanlı abecesinin ilk harfi (Yukarıdan aşağıya çekilmiş bir düz çizgi biçiminde yazılırdı ( I ). Divan yazınında düzlük (…)eğretileme olarak diklik ve incelik anlatırdı: / Muhibbi’nin elif kaddin dal eyler / Ağlatuben göz yaşını sel eyler, bk. dal.

Cinsiyet: Kız

1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. İnce uzun boylu kız. 3. Alışmış, alışkın.

Gaziantep ili, Araban ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ELİF İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, CAİZ Mİ?

Elif isminin kökeni: Arapça

Elif isminin cinsiyeti: Kız

Elif isminin renk sembolü: Pembe

Elif isimli kişi sayısı: 374000

Elif isminin kullanım oranı: 21

Elif isminin harf sayısı: 4

Elif ismi Kuran’da geçiyor mu: Evet

Evet, Elif İsmi Caizdir. Dolayısıyla dinen yasaklı ve uygun olmayan isimler arasında yer almıyor.

Fakat çocuklara isim takılırken anlamın esas olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yani aklınızda yer etmiş ve çocuğa illa koymayı düşündüğünüz isim ne kadar popüler, modern ve çekici görünürse görünsün, ne anlama geldiğini iyice öğrendikten sonra eğer hayırlı bir isimse çocuğa bu adı verin...

ELİF İSMİNİN ANLAM FALI

Karakterinizin en belirgin özelliği özgürlükçülük. Bir kişiye ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Monoton bir yaşam size göre değil. Bulunduğunuz ortam sizi mutlu ediyor olsa bile, oraya bağlanmak istemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında böyle davranıyorsunuz. Kısıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabiliyor. Bu nedenle, "kendi işinizi kurma ve patron olma" taraftarısınız. Baskıcı bir aileye sahipseniz genç yaşta evden ayrılabilirsiniz. Kimsenin size karışmadığı, rahat bir yaşam kurmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz karşı cinsle olan ilişkilerinizi de etkiliyor. Kıskanç ve sizi kısıtlayan biriyle beraber olmanıza imkan yok. Aradığın özellikler ise "neşe ve zeka"

ELİF İSMİNİN HARF ANALİZİ

Elif isminin analizi baş harflerinin taşıdığı anlam ile ilgilidir.

E Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz.

L En yetenekli kişiliktir. Sanatsal yönleri bulunmaktadır ve birçok alanda yetenek sahibidir.

İ Çok ama çok duygusaldır. Hemen incinir ve kırılır. Hassas bir bünyeye sahiptir.

F Güven verir. Sakin tavırlara sahiptir. Ve etrafınca karizmatik olarak düşünülür.