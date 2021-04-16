Elindeki su tabancasıyla hırsızın aklını aldı!
Polonya'da bir hırsız, oto yıkama istasyonunda aracını yıkamakta olan kadının arabasını çalmak istedi. Durumu fark eden kadın bir anda elindeki su tabancasını arka kısmında "Polis" yazılı tişört giyen hırsıza doğru tuttu. Neye uğradığına şaşırıp kaçan hırsız, bir süre sonra polisler tarafından yakalandı.
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16 Nisan 2021 Cuma 17:26
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