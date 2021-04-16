  1. WEB TV
  2. DÜNYA
  3. Vatman treni zor durdurdu! Ölüme ramak kala canını zor kurtardı!

Vatman treni zor durdurdu! Ölüme ramak kala canını zor kurtardı!

Polonya'nın Poznan şehrinde bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peronda yürürken bir anda ayağı takılarak raylara düştü. Durumu gören vatman ani fren yaparken kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

{TITLE_STRIP}Kendisini ve arkadaşlarını taciz eden patronundan feci şekilde intikam aldı!

{TITLE_STRIP}Camdaki kız 3. bölüm fragmanı yayınladı! Sedat ve Cana'nın ilişkisi ortaya çıkıyor!

{TITLE_STRIP}Fahrettin Koca'dan aşı olmayan öğretmene ikna konuşması!

{TITLE_STRIP}Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümüne özel paylaşım: ''Meleklerin öldüğüne şahit oldum!''

 

16 Nisan 2021 Cuma 17:06
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Vatman treni zor durdurdu! Ölüme ramak kala canını zor kurtardı!
Vatman treni zor durdurdu! Ölüme ramak kala canını zor kurtardı!
Kendisini ve arkadaşlarını taciz eden patronundan feci şekilde intikam aldı!
Kendisini ve arkadaşlarını taciz eden patronundan feci şekilde intikam aldı!
ABD'de dehşet anları! Teslim olan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından vuruldu
ABD'de dehşet anları! Teslim olan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından vuruldu
Öğrenci servisinde bu kadarı da olmaz dedirtti! Uyuyan öğrencinin üzerine geyik düştü
Öğrenci servisinde bu kadarı da olmaz dedirtti! Uyuyan öğrencinin üzerine geyik düştü
Polis helikopterinden korkunç kaza! Kalkış esnasında paramparça oldu
Polis helikopterinden korkunç kaza! Kalkış esnasında paramparça oldu
CNN International spikeri Brianna Keilar gözyaşlarına hakim olamadı!
CNN International spikeri Brianna Keilar gözyaşlarına hakim olamadı!
NASA ekibinin fıstık geleneği nedir?
NASA ekibinin fıstık geleneği nedir?
Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!
Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!
Ermenistan'daki hastanelerden korkunç manzara! Askerinin cesetlerini ortalığa atmış
Ermenistan'daki hastanelerden korkunç manzara! Askerinin cesetlerini ortalığa atmış
Joe Biden'a Obama desteği! Sahaya inerek vatandaşlardan oy istedi
Joe Biden'a Obama desteği! Sahaya inerek vatandaşlardan oy istedi