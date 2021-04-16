Vatman treni zor durdurdu! Ölüme ramak kala canını zor kurtardı!

Polonya'nın Poznan şehrinde bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peronda yürürken bir anda ayağı takılarak raylara düştü. Durumu gören vatman ani fren yaparken kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.