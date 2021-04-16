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  3. Camdaki kız 3. bölüm fragmanı yayınladı! Sedat ve Cana'nın ilişkisi ortaya çıkıyor!

Camdaki kız 3. bölüm fragmanı yayınladı! Sedat ve Cana'nın ilişkisi ortaya çıkıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki kız 3. bölüm fragmanı yayınladı. Fragmanda Feride, Nalan'ın üzerinde kurduğu baskıyı arttırarak Sedat ile görüşmesinden memnun kalmadığını belli eder. Sedat ise Nalan ile evlilik hazırlığında iken Cana ile buluşmaya devam eder. İkilinin fotoğrafları basına sızınca ortalık karışır.

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16 Nisan 2021 Cuma 12:55
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