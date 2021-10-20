Yönetmenliğini Feride Kaytan’ın, yapımını NTC Medya’nın ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı dizisi ilgiyle izleniyor. Güzel oyuncu Sevda Ergici'ye İsmail Ege Şaşmaz'ın eşlik ettiği dizini ne zaman ekranlara geleceğini merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Elkızı dizisi hangi gün oynuyor? Yeni bölüm hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

ELKIZI DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR?

Sevda Erginci’nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak .Projede Erginci’nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor.

Daha önce Cumartesi günleri ekrana gelen El Kızı dizisi 16 Ocak 2022'den itibaren Pazar günleri ekranlara gelmektedir.

EL KIZI DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

El Kızı dizisinin yeni bölümleri saat 20.00'da başlayan özet bölümünün ardından saat 21.00 itibarıyla FOX TV'de ekranlara gelmektedir.

Elkızı dizisi konusu nedir? El kızı oyuncuları kimler?