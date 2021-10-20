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Elkızı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Sevda Ergici'nin başrolde olacağı merakla beklenen dizi Elkızı'nın ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı araştırılıyor. Peki Elkızı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde...

Elkızı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yönetmenliğini Feride Kaytan’ın, yapımını NTC Medya’nın ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrolünde başarılı oyuncu Sevda Ergici'nin yer aldığı Elkızı dizisinin ne zaman, hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Elkızı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ELKIZI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sevda Erginci’nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak .Projede Erginci’nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor.

Elkızı dizisi 23 Ekim Cumartesi saat 20.00’de FOX TV izleyicisiyle buluşacak.

Elkızı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

{TITLE_STRIP}Elkızı dizisi konusu nedir? El kızı oyuncuları kimler?

 

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