Aşure gününe girdiğimiz şu günlerde evlerden mis kokulu birbirinden lezzetli aşureler pişmeye başladı. İslamiyette gelenek haline gelen aşure tatlısı yapılıp komşulara dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da mutfağa girerek kendi tarifi ile bu özel tatlıyı yaparak takipçileri ile paylaştı. Peki, Pekmezli aşure nasıl yapılır? Pekmezli aşure tarifi, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?’

EMİNE ERDOĞAN’IN PEKMEZLİ AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete.#Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım. pic.twitter.com/ZbkUYULCpx — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 29, 2020

PEKMEZLİ AŞURE MALZEMELERİ

2/5 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı fasulye

1/5 su bardağı kuru üzüm

10 adet kayısı

8 adet kuru incir

Bir tutam kaya tuzu

1 çorba kaşığı gül suyu

4 litre su

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı tüm fındık

1 çay bardağı kuş üzümü

Not: Süslemesi tercihe göre seçilebilir.

PEKMEZLİ AŞURE NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden:

Aşurelik buğday sıcak su ile fasulye ve nohut ise soğuk su ile ıslatılır.

Kuru üzüm, kuş üzümü ıslatılır.

Pişirme işleminin yapılacağı gün:

Kuru incir, kuru kayısı sabahtan ıslatılır.

Fasulye ve nohut iyice yıkandıktan sonra kaynatılır ve ayrı ayrı haşlanır.

Buğday, bir tutuam tuz ile 4 litre suyun içinde iyice şişip yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatılır.

Kuru üzüm ve kuş üzümü ilave edildikten sonra karışım iyice kendini bırakana kadar pişirlir.

Ocaktan almaya yakın kuru kayısı, kuru incir, pekmez, tüm fındık ve gül suyu eklenir. Bir süre kaynatılır.

Tezgahta bir süre dinlendikten sonra aşure kaselerine bölünerek soğumaya bırakılır. Soğuma işleminden sonra tercihe göre süsleme işlemi yapılır.