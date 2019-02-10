Enes isminin anlamı nedir? Enes ismi kuranda geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız isim konusundaki en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Enes ismidir. Biz de Enes isminin anlamını sizler için araştırdık. Peki Enes isminin anlamı nedir? Enes ismi Kuran'da geçiyor mu? Enes ismi caiz midir? Enes isminin anlam falı nedir?

ENES İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.

ENES İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, CAİZ Mİ?

Enes isminin kökeni: Arapça

Enes isminin cinsiyeti: Erkek

Enes isminin renk sembolü: Mavi

Enes isimli kişi sayısı: 13000

Enes isminin kullanım oranı: 885

Enes isminin harf sayısı: 4

Enes ismi Kuran’da geçiyor mu: Hayır

Enes ismi içerdiği anlamlar bakımından çocuklara verilmesini tavsiye etmiyoruz.Ancak Peygamber Efendimizin (s.a.a) sahabelerinden birisi olması nedeniyle verilebilir.

ENES İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Enes isminin Türkiye sıralaması: 882

Türkiye’de kaç tane Enes isminden var?: 138 710

İstanbul’da kaç tane Enes isminden var?: 29 295

Enes isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 5,890 kişiden birinin ismi Enes.

Enes isminin harf sayısı: 4

ENES İSMİNİN ANLAM FALI

Karakterinizin en belirgin özelliği özgürlükçülük. Bir kişiye ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Monoton bir yaşam size göre değil. Bulunduğunuz ortam sizi mutlu ediyor olsa bile, oraya bağlanmak istemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında böyle davranıyorsunuz. Kısıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabiliyor. Bu nedenle, "kendi işinizi kurma ve patron olma" taraftarısınız. Baskıcı bir aileye sahipseniz genç yaşta evden ayrılabilirsiniz. Kimsenin size karışmadığı, rahat bir yaşam kurmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz karşı cinsle olan ilişkilerinizi de etkiliyor. Kıskanç ve sizi kısıtlayan biriyle beraber olmanıza imkan yok. Aradığın özellikler ise "neşe ve zeka"

ENES İSMİNİN HARF ANALİZİ

E Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz.

N Sağduyu sahibi bir kişiliktir. Üstün güçlere ve yeteneklere sahiptir. 6. his duygusu gelişmiştir.

E Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz.

S Hayal kurmak onun için bir eğlencedir. Ve bunu yaparken aşırıya kaçmaktan hiç korkmaz. Hayalperesttir.

ENES İSMİNE AKROSTİŞ ŞİİRLER

1. Şiir

En karanlık köşeleri seçiyorum kendime

Nedensiz iç çekişlerim sancılanıyor bedenimde

Ensemde nefesin elimde ellerin avuçlarım titriyor..

Seni seninle yaşamak güzel…

2. Şiir

Esen rüzgarlarla beraber uçmak

Nerde olursan ol yanına gelmek

Ellerini sımsıkı tutmak

Seni seviyorum diye bağırmak istiyorum sevgilim.