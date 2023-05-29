"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi

İngiltere merkezli olan ve dünyanın en önde gelen ekonomi dergilerinden biri olan The Economist, seçim sonuçlarını internet sitesinden ilk sırada yayınladı. 14 Mayıs seçimi öncesi Erdoğan aleyhine yaptığı provakasyonlarla gündeme gelen derginin bu seçimde, "Erdoğan'ın kaybedeceği yönünde çıkan söylentilerin fazlasıyla abartılı olduğu ortaya çıktı" dedi.

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"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi

İngiltere merkezli The Economist, dünyanın önde gelen ekonomik dergilerinden biri olarak gösteriliyor. The Economist, 14 Mayıs seçimlerinden önce tartışma yaratacak bir kapak yaptı. "2023'ün en önemli seçimi" baslığı atılan kapakta, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" çıkartmalarına yer verildi.

ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist'in kendisine yönelik yaptığı kapağa sert tepki göstermiş ve "14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "söylentiler abartılı çıktı" ded

SÖYLENTİLER ABARTILI ÇIKTI

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğratarak yüzde 52.16 oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. The Economist'in seçim haberi ise çarpıcı detaylar barındırdı. Seçim sonuçlarını internet sitesinden veren The Economist, " Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" ifadesine yer verdi. Haberde, "Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek" denildi.

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