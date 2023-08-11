Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi

Erzincan'da jandarma tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Göçmen Kaçakçılığı suçlarının önlenmesi dahilinde yapılan çalışmalarda 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

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Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi

Erzincan'da jandarma tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Göçmen Kaçakçılığı suçlarının önlenmesi dahilinde yapılan çalışmalarda 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İl merkezi, Üzümlü ve İliç ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde; Merkez ilçesinde 1 şüpheli şahıs ile birlikte 239 adet sikke, 9 adet kolye, 7 adet yüzük, 3 adet metal haç, 3 adet hayvan figürü, 1 adet kılıç, 2 adet kama, 2 adet kama muhafazası, 24 adet muhtelif tarihi obje olmak üzere toplam 290 adet tarihi eser, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Üzümlü ilçesinde 7 kaçak göçmen ve bu göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli yakalanarak olayda kullanılan ticari taksi ve 1 adet cep telefonuna el konuldu. İliç ilçesinde 1 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan’da tarihi eser operasyonu! 239 adet sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi

Yakalanan şüpheliler ve kaçak göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.

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KAYNAK: İHA

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