Kastamonu Üniversitesi, bilimsel çalışma yapmak için deney hayvanları için ruhsat aldı

Kastamonu Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi'nde bulunan Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Ünitesi'nin faaliyet alanına göre üretim, kullanım ve tedarik edilecek türler için çalışma izni ve ruhsatını aldı.

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Kastamonu Üniversitesi, bilimsel çalışma yapmak için deney hayvanları için ruhsat aldı

Kastamonu Üniversitesi, bilimsel çalışmalar için deney hayvanı üretim, kullanım ve tedarik edilecek türler için çalışma izni ve ruhsatı aldı.

Kastamonu Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi'nde bulunan Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Ünitesi'nin faaliyet alanına göre üretim, kullanım ve tedarik edilecek türler için çalışma izni ve ruhsatını aldı. Toplamda 12 çalışma odası, 1 cerrahi ve anestezi odası, 1 sterilizasyon odası, 2 depo, 3 kafes yıkama ve kurutma odası ile personel dinlenme ve yönetim odalarını içeren 600 metrekarelik alana sahip laboratuvar, araştırmacıların hizmetine sunuldu. 9 Ağustos'ta Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen törende Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışma izni ve ruhsatını Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu'nun elinden aldı.

Kastamonu Üniversitesi, bilimsel çalışma yapmak için deney hayvanları için ruhsat aldı

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler, Deney Hayvanları Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. İrfan Çınar, Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yener Yazğan, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Topal, bu süreçte emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek, alınan bu ruhsat ile gerek Kastamonu'da gerekse bölgede geliştirilecek ilaç, aşı ve diğer tıbbi çalışmalarda ihtiyaç duyulan hayvanların üretim ve tedarikine yönelik önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Kastamonu İl Tarım Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi adına önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek, yapılacak akademik çalışmalar ile şehre katma değer kazandıracaklarını ifade etti.

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KAYNAK: İHA

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