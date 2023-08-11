Polonya’da 250 kiloluk bomba alarmı! 14 bin kişi riskli alandan tahliye edildi

Polonya'nın Lublin kentinde bir inşaatta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu. Bomba imha uzmanları patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışmalarına başlarken, 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

BOMBA 2.DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polonya'nın güneydoğusundaki Lublin kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, söz konusu patlayıcı maddenin 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığını tespit etti. Bomba bulunduğu yerden çıkarılmadan önce 14 bin bölge sakinin tahliyesine karar verildi. Lublin'in batısındaki Bronowice ve Kosminek semtlerinden tahliye edilenler için Lublin Belediyesi üç noktada toplanma yeri hazırladı. Kendi imkanlarıyla belirlenen noktalara gidemeyecek kişiler için ücretsiz belediye otobüsleri tahsis edilirken, hasta ve bakıma muhtaç olan kimseler ise belirlenen bakım merkezlerine sevk edildi. Halkın tahliyesi ve bölge güvenliğinin alınmasında 200 asker ve polis görev yaptı. Tahliye sonrası boş kalan sokaklar sokaklardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bombanın bulunduğu yerde 2. Dünya Savaşı öncesinde uçak fabrikası bulunurken, savaş döneminde söz konusu alanın Nazi Almanyası tarafından esir ve çalışma kampı ile Yahudilerin el konulan mallarının seçilip depolanmasında kullanıldığı belirtildi. Bomba imha uzmanlarının 250 kilogram ağırlığındaki bombayı çıkarma çalışmaları sürüyor.

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