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  3. Esenyurt'ta bir doktor, tartıştığı hastanın parmağını kopardı!

Esenyurt'ta bir doktor, tartıştığı hastanın parmağını kopardı!

Esenyurt’ta bir kişi ilaç yazdırmak için gittiği doktorla arasında çıkan tartışma sonucu parmağı koptu. Kişinin üzerine kapıyı kapatan doktor, hastanın iki parmağının kopmasına neden oldu. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda Murat Aksarı isimli bir kişi ilaç almak için gittiği doktorla tartışması sonucu iki parmağından oldu. Meydana gelen tartışmada doktorun sert bir şekilde kapıyı kapatmasının ardından iki parmağı arada olan Aksarı'nın parmakları kopup yere düştü. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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08 Eylül 2020 Salı 15:40
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