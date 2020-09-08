Esenyurt'ta bir doktor, tartıştığı hastanın parmağını kopardı!

Esenyurt’ta bir kişi ilaç yazdırmak için gittiği doktorla arasında çıkan tartışma sonucu parmağı koptu. Kişinin üzerine kapıyı kapatan doktor, hastanın iki parmağının kopmasına neden oldu. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.