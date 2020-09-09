  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!

Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!

Denizli'de 25 yaşındaki Şeyda Küçükay, ayrılmak istediği 38 yaşındaki nişanlısı Erdem D. tarafından kaçırılıp bir yerde 9 gün boyunca işkence gördü. Bir ara fırsatını bulup kaçan Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D. genç kıza silahlı saldırı girişiminde bulundu. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Denizli'de meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay, sosyal medyada tanışıp nişanlandığı Erdem D. hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bunu kendine yediremeyen Erdem D. genç kızı evinden çarşafa sarılıp, otomobilin bagajına konularak kaçırıp 9 gün boyunca ona işkence etti. Ardından fırsatını bulup kaçan Küçükay'a silahlı saldırı da bulunan Erdem D.'nin o anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Selin'i geri kazabilecek mi?Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Selin'i geri kazabilecek mi?

Güngören'de korkutan tramvay kazası!Güngören'de korkutan tramvay kazası!

Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulunduSabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu

Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!

 

09 Eylül 2020 Çarşamba 16:52
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!
Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!
Güngören'de korkutan tramvay kazası!
Güngören'de korkutan tramvay kazası!
Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu
Sabah koronavirüs testi yaptırmıştı! Akşam evinde ölü bulundu
Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!
Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti! Sinüslerinden 11 tane kurtçuk çıktı
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti! Sinüslerinden 11 tane kurtçuk çıktı
Eyüpsultan’da korkutan olay! 9 yaşındaki çocuk 2. katın balkonundan düştü
Eyüpsultan’da korkutan olay! 9 yaşındaki çocuk 2. katın balkonundan düştü
Başı oyuncak sandalyeye sıkıştı! Küçük çocuğu ekipler güçlükle kurtardı
Başı oyuncak sandalyeye sıkıştı! Küçük çocuğu ekipler güçlükle kurtardı
Sosyal mesafesiz otobüse binme yarışı kameralara böyle yansıdı!
Sosyal mesafesiz otobüse binme yarışı kameralara böyle yansıdı!
MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne anlamlı video!
MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne anlamlı video!
İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!
İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!