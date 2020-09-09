Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!
Denizli'de 25 yaşındaki Şeyda Küçükay, ayrılmak istediği 38 yaşındaki nişanlısı Erdem D. tarafından kaçırılıp bir yerde 9 gün boyunca işkence gördü. Bir ara fırsatını bulup kaçan Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D. genç kıza silahlı saldırı girişiminde bulundu. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Denizli'de meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay, sosyal medyada tanışıp nişanlandığı Erdem D. hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bunu kendine yediremeyen Erdem D. genç kızı evinden çarşafa sarılıp, otomobilin bagajına konularak kaçırıp 9 gün boyunca ona işkence etti. Ardından fırsatını bulup kaçan Küçükay'a silahlı saldırı da bulunan Erdem D.'nin o anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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