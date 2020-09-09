Eski nişanlı genç kıza 9 gün boyunca dehşeti yaşattı!

Denizli'de 25 yaşındaki Şeyda Küçükay, ayrılmak istediği 38 yaşındaki nişanlısı Erdem D. tarafından kaçırılıp bir yerde 9 gün boyunca işkence gördü. Bir ara fırsatını bulup kaçan Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D. genç kıza silahlı saldırı girişiminde bulundu. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.