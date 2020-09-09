Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!
Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken 3 yaşındaki çocuk ise bebek koltuğu ve kemer sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralıların yardımına da mahalle sakinleri koştu. Kazada 3 yaşındaki çocuğun ise bebek koltuğu ve kemeri onu hayata bağladı.
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09 Eylül 2020 Çarşamba 14:34
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