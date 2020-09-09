Hurdaya dönen otomobilden 3 yaşındaki çocuğun mucizevi kurtuluşu!

Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken 3 yaşındaki çocuk ise bebek koltuğu ve kemer sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.