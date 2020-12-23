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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?

Baş rollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Hüseyin Avni Danyal, gibi isimlerin yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayın hayatına 2 hafta ara verme kararı aldı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?

6 sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ekibi yayınına 2 hafta ara vereceğini açıkladı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?

Kanalların ve yapımcıların zor bir süreçten geçtiği bir dönemde ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' projeye ara vermeme kararı aldı.

29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak olan ekibin senaryoda da değişikliğe gideceği öğrenildi.

 Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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