Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?

6 sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ekibi yayınına 2 hafta ara vereceğini açıkladı.

Kanalların ve yapımcıların zor bir süreçten geçtiği bir dönemde ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' projeye ara vermeme kararı aldı.

29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak olan ekibin senaryoda da değişikliğe gideceği öğrenildi.

Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.