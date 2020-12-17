Esra Erol'da aynı adama aşık olan anne ve kız ortalığı karıştırdı!
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem isimli kadın, 24 yaşındaki mimar kızının 65 yaşındaki Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını söyledi. Bu iddianın ardından canlı yayına bağlanan kız, annesinin "kendi kendine gelin güvey" olduğunu söyleyince tartışma başladı. o anlar kameralara böyle yansıdı.
Emekli olmayı düşünüyordu! 5. kattan düşerek can verdi
Park halindeyken freni boşalan otobüs yol boyunca dehşet saçtı!
Berat Albayrak'ın istifası Güldür Güldür Show'de kahkahaya boğdu!
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan üniversiteler için sert sözler: ''Neredeyse fuhuş evleri"
17 Aralık 2020 Perşembe 13:42
Benzer Videolar