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  3. Esra Erol'da aynı adama aşık olan anne ve kız ortalığı karıştırdı!

Esra Erol'da aynı adama aşık olan anne ve kız ortalığı karıştırdı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem isimli kadın, 24 yaşındaki mimar kızının 65 yaşındaki Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını söyledi. Bu iddianın ardından canlı yayına bağlanan kız, annesinin "kendi kendine gelin güvey" olduğunu söyleyince tartışma başladı. o anlar kameralara böyle yansıdı.

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17 Aralık 2020 Perşembe 13:42
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