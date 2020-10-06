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  3. Esra Erol'da skandal olay! Evli adam, sevgilisini babasıyla evlendirdi

Esra Erol'da skandal olay! Evli adam, sevgilisini babasıyla evlendirdi

Esra Erol’da programında 33 yaşındaki Meryem Tarım ismindeki bir kadın, 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için babası ile evlendirdiğini açıkladı. İzleyenlerin şoka uğradığı o anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü. Ekrana çıkan  33 yaşındaki Meryem Tarım isimli bir kadının 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için babası ile evlendirdiği söylemesi üzerine tüm izleyenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar ise ekranlara saniye saniye böyle yansıdı.

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06 Ekim 2020 Salı 14:02
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