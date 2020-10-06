Esra Erol'da skandal olay! Evli adam, sevgilisini babasıyla evlendirdi

Esra Erol’da programında 33 yaşındaki Meryem Tarım ismindeki bir kadın, 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için babası ile evlendirdiğini açıkladı. İzleyenlerin şoka uğradığı o anlar ise kameralara böyle kaydedildi.