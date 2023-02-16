Ethan Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Horvath ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ethan Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Horvath 9 Haziran 1995 tarihinde Highlands Ranch, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ethan Shea Horvath şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Horvath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Ethan Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Luton Town futbol takımında oynamaktadır. Luton Town takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Horvath'nin Luton Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Horvath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/horvath.ethan/

Ethan Horvathboyu ve yaşı kaç

Ethan Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ethan Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Haziran 2013 yılında Molde

3 Ocak 2017 yılında Club Brugge

13 Temmuz 2021 yılında Nottm Forest

2 Temmuz 2022 yılında Luton

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Ethan Horvath kimdir

Ethan Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Horvath şuan Luton Town takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Colorado, Molde FK

Ethan Horvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ethan Horvath nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
(4 Yıllık) Türkoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Türkoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Smalling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Smalling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları