Ethan Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Horvath 9 Haziran 1995 tarihinde Highlands Ranch, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ethan Shea Horvath şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Horvath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Ethan Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Luton Town futbol takımında oynamaktadır. Luton Town takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Horvath'nin Luton Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Horvath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/horvath.ethan/

Ethan Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ethan Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Haziran 2013 yılında Molde

3 Ocak 2017 yılında Club Brugge

13 Temmuz 2021 yılında Nottm Forest

2 Temmuz 2022 yılında Luton

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Ethan Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Horvath şuan Luton Town takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ethan Horvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Colorado, Molde FK

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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