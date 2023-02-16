Jack Walton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Walton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Walton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Walton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Walton 23 Nisan 1998 tarihinde Bury şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack James Walton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Walton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jack Walton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Luton Town futbol takımında oynamaktadır. Luton Town takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Walton'nin Luton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Walton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jackwalton13/

Jack Walton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Walton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Walton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Walton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Barnsley

22 Eylül 2017 yılında Stalybridge

22 Ekim 2017 yılında FC Barnsley

30 Ocak 2023 yılında Luton

Jack Walton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Walton şuan Luton Town takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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