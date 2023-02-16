Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Taylor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Taylor 18 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur.  Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph William John Taylor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Taylor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Joe Taylor, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Luton Town futbol takımında oynamaktadır. Luton Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Taylor'nin Luton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Taylor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_jtaylor02_

Joe Taylorboyu ve yaşı kaç

Joe Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Wroxham FC

8 Ekim 2021 yılında King's Lynn

15 Kasım 2021 yılında Peterborough

31 Ocak 2023 yılında Luton

Joe Taylor kimdir

Joe Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Taylor şuan Luton Town takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joe Taylor nereli

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