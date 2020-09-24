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Etli Pay tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Etli Pay yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Etli Pay nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Etli Pay tarifi ve yapılışı ve malzemeleri haberimizde...

Etli Pay tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta malzemeleri ve yapılışı

Etli Pay yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tavuklu ve sebzeli noodle yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Etli Pay nasıl yapılır? Etli Pay nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde.. 

Etli Pay Tarifi Malzemeleri

Tart Hamuru İçin:

250 gram un
125 gram tereyağı
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tuz
İç Dolgu İçin:

250 gram kuşbaşı dana döş eti
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı haşlanmış bezelye
2 adet havuç
1 adet patates
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Etli Pay tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta malzemeleri ve yapılışı

GELİNİM MUTFAKTA ETLİ PAY TARİFİ VE YAPILIŞI

-Tart hamuru için: Unu geniş bir kaba eleyin. Tereyağını parmak ucu ile hamura yedirin.

-Diğer malzemeleri ilave edin ve homojen bir kıvama gelinceye kadar yoğurun.

-Tüm malzeme birbirine karışınca hamuru streç filme sarıp dinlendirin.

-İç dolgunun hazırlanışı: Bütün malzemeleri hemen hemen aynı boyda olacak şekilde doğrayın.

-Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin. Eriyen tereyağının içinde havuç ve patatesleri soteleyin.
-Patates ve havuçlar hafif yumuşayınca et ve bezelyeyi ilave edip iyice pişirin. Tuz ve karabiberle -

lezzetlendirin ve iç harç hazır.

-Fırını 170 dereceye ısıtın.

-Tart kalıplarını yağlayıp, unlayın. Hamuru iki yağlı kağıt arasında oklava veya merdane yardımı ile inceltin.

-Hamuru kalıba yerleştirip, tabanına çatalla minik delikler açın. İç harcı doldurun ve aynı şekilde inceltilmiş hamuru üzerine örtün. Fırında hamur kızarana kadar pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

ETLİ PAY TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Soğuk tereyağı kullanmak tart hamurunun ağızda dağılmasına yardımcı olur.

ETLİ PAY PİŞİRME ÖNERİSİ

Dilerseniz sulandırılmış yumurta sarısı sürerek tartınızı süsleyebilirsiniz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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