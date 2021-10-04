Facebook'un hisseleri değer kaybetti! Dikkat çeken iddia: Çalışanlar binaya alınmıyor

Bugün saat 18.40'tan beri Facebook'a ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Yaşanan probleme ilişkin bir açıklamada NetBlocks'tan geldi. İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'da yaşanan birkaç saatlik erişim probleminin küresel ticarete ciddi anlamda zarar verdiği gözlemlenirken Facebook'un hisselerinin yüzde 5'e yakın değer kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan New York Times muhabiri Sheera Frenkel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Facebook çalışanlarının binalara alınmadığına dair bir istihbarat aldığını açıkladı.

Frankel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Facebook için çalıştığını söyleyen bir kişi beni arayarak bu sabah işe gelen çalışanların Facebook binalarına alınmadığnı söyledi. Çalışanların giriş kartlarıyla içeri giremediklerini bu nedenle de sorunun ne kadar büyük olduğunu bilmediklerini aktardı."

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bunun dışında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Psaki sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemenin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

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Psaki, Facebook muhbiri olarak bilinen, şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu ifade eden Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." yorumunu yaptı.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

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