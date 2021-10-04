Hematolog ne demek, TDK'ya göre Hematolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Düşlemsel ne demek, TDK'ya göre Düşlemsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ateizm ne demek, TDK'ya göre Ateizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Facebook'un hisseleri değer kaybetti! Dikkat çeken iddia: Çalışanlar binaya alınmıyorKaçgöç ne demek, TDK'ya göre Kaçgöç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdiTürkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldiİtilafçı ne demek, TDK'ya göre İtilafçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Veri sızıntısı iddiaları doğru mu? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden flaş açıklamaİnternet neden yok? | İnternet ne zaman düzelecek? 4 Ekim 2021 Pazartesi
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Facebook'un hisseleri değer kaybetti! Dikkat çeken iddia: Çalışanlar binaya alınmıyor

Facebook'un hisseleri değer kaybetti! Dikkat çeken iddia: Çalışanlar binaya alınmıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun ardından, internet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, yaşanan sorunun küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Öte yandan Facebook'un hisselerinin yüzde 5'e yakın değer kaybettiği öğrenildi.

Facebook'un hisseleri değer kaybetti! Dikkat çeken iddia: Çalışanlar binaya alınmıyor

Bugün saat 18.40'tan beri Facebook'a ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Yaşanan probleme ilişkin bir açıklamada NetBlocks'tan geldi. İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı. 

Facebook, Whatsapp ve Instagram'da yaşanan birkaç saatlik erişim probleminin küresel ticarete ciddi anlamda zarar verdiği gözlemlenirken Facebook'un hisselerinin yüzde 5'e yakın değer kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan New York Times muhabiri Sheera Frenkel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Facebook çalışanlarının binalara alınmadığına dair bir istihbarat aldığını açıkladı.

Frankel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Facebook için çalıştığını söyleyen bir kişi beni arayarak bu sabah işe gelen çalışanların Facebook binalarına alınmadığnı söyledi. Çalışanların giriş kartlarıyla içeri giremediklerini bu nedenle de sorunun ne kadar büyük olduğunu bilmediklerini aktardı."

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bunun dışında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Psaki sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemenin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

{TITLE_STRIP}Edward Snowden'dan çarpıcı paylaşım: Facebook ile Instagram çöktü ve dünya daha sağlıklı bir yer haline geliyor

Psaki, Facebook muhbiri olarak bilinen, şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu ifade eden Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." yorumunu yaptı.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

{TITLE_STRIP}Türkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

{TITLE_STRIP}Twitter'da paylaşımda bulunup ti'ye aldılar! İşte Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çökmesi sonrası yapılan paylaşımla

{TITLE_STRIP}Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Bakan Sayan'dan flaş açıklama

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
1
0
3
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT