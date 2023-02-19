Facundo Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Nunez 24 Şubat 2006 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Mariano Núñez Techera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Nunez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Facundo Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo Futbol Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo Futbol Club U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Nunez'nin Cerro Largo Futbol Club U19 ile sözleşmesi 19 Mart 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cerro Largo U19

Facundo Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Nunez şuan Cerro Largo Futbol Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool de Canelones (-2020), Cerro Largo FC (2020-)

Uruguay U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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