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  3. Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!

Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!

Bakan Koca, bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanına soyal medya hesabından teşekkür etti, Koca: Bu fedakarlık unutulmayacak!

Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir günde 224 kişiye aşı yaptığını tweet atan sağlık görevlisine teşekkür etti. Koca, paylaşımında, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlatılan koronavirüs aşılama uygulaması, kesintisiz hızla devam ediyor. Dün bir milyonun üzerinde aşılama yapılarak rekor kırıldı.

Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!

"BU KIZ BİR GÜNDE 224 KİŞİYE AŞI YAPTI"

Sağlık çalışanı Sabire Elen dün twitter hesabında "Bu kız bir günde 224 kişiye aşı yaptı" paylaşımında bulundu. Paylaşımdan hemen sonra " Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor" yazısını paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, fedakar sağlık çalışanının tweetini sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkürlerini iletti.

 

 

Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt verdi. Yeni uygulamaya geçileceğini belirten Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi

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