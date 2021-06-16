Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir günde 224 kişiye aşı yaptığını tweet atan sağlık görevlisine teşekkür etti. Koca, paylaşımında, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlatılan koronavirüs aşılama uygulaması, kesintisiz hızla devam ediyor. Dün bir milyonun üzerinde aşılama yapılarak rekor kırıldı.

"BU KIZ BİR GÜNDE 224 KİŞİYE AŞI YAPTI"

Sağlık çalışanı Sabire Elen dün twitter hesabında "Bu kız bir günde 224 kişiye aşı yaptı" paylaşımında bulundu. Paylaşımdan hemen sonra " Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor" yazısını paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, fedakar sağlık çalışanının tweetini sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkürlerini iletti.

“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak. https://t.co/fh9cHpEvfk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt verdi. Yeni uygulamaya geçileceğini belirten Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi

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