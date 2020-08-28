Fatih Portakal kimdir? Nereli? Hayatı ve eşi?

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den istifa ettiği haberleriyle gündeme gelen ve ardından bu iddiaları doğrulayan gazeteci, yazar Fatih Portakal, istifasının ardından bir hayli merak edilen isimler arasına girdi. Muhalif kişiliği ile kendisine çok sayıda dost ve düşman edinen, ve eleştirel tutumlarıyla tanınan Fatih Portakal kimdir? Nereli? Fatih Portakal'ın eşi? Fatih Portakal neden istifa etti? İşte cevaplar...

FATİH PORTAKAL KİMDİR? NERELİ?

2 Şubat 1967 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Fatih Portakal, eğitim hayatına burada başlayarak ilkokul eğitimini tamamladı. Ardından İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Portakal, İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans bölümünü bitirmesinin ardından 1994 yılında, yüksek lisans eğitimi almak ve yabancı dil öğrenmek için Avustralya'ya yerleşti.

Eğitiminin ardından burada bir restoranın işletmecisi olarak çalışan Portakal,1997 yılında Türkiye'ye dönerek bu tarihte Armağan Toper ile evlendi ve 2005 yılına kadar Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında, Mehmet Ali Birand'dan teklif alarak Kanal D'de çalışma hayatına devam eden Portakal, 2010 yılında ise İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX TV'de kariyer yaşamına devam etti. 3 yıl boyunca FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında sunuculuk yapan Portakal, 2013 Eylül'de FOX TV'nin ana haber sunucusu Nazlı Tolga, evlenip yurt dışına yerleşince Portakal, aynı kanalda ana haber sunucusu olarak görevini sürdürdü. Sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülüne layık görülmüştür. 2012'de kendisine ait Ses'siz, 2016'da ise Aklımla Dalga Geçme kitaplarını yazarak okurlarına sunmuştur.

FOX TV'den Fatih Portakal açıklaması

FATİH PORTAKAL'IN EŞİ

İzmir'de çiftçilik işiyle meşgul olan Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal kurduğu çiftlikte ürettiklerini satarak geçinmeye başladı. İstanbul'dan ayrılan Portakal, İzmir Seferihisar'a yerleşti.1992 yılında başladığı çalışma hayatında ise Türkiye'nin önemli firmalarında pazarlama bölümlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Üzerinde zeytin ağaçları bulunan araziye 'genç güçlü' anlamına gelen 'Torlak Çiftliği' adını koyan Portakal, yıllardır sürdürdüğü şehir hayatından tarım ve toprak hayatı için vazgeçti. Çiftin çocuğu bulunmuyor.

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FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatih Portakal, yorulduğunu gerekçe sürerek istifa etti. Portakal, FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'e istifasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum"Şentürk, Portakalı'ı istifasından geri döndürmek için çabaladı ancak başarılı olamadı.

FOX TV'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada,"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize iletmiştir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir. Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyunda hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz."

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