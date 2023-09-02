Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiraladı.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladı.

BİR YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübü'ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı

Hull City'nin sahibi Türkiye'de medya sektöründe olan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattıManchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı

Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçelileri üzen haber! Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiFerdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçelileri üzen haber! Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç'tan flaş 5 yıldız açıklaması!Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç'tan flaş 5 yıldız açıklaması!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Fenerbahçe’nin rakipleri
Kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Fenerbahçe’nin rakipleri
Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Son Haberler
ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”
ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ünlü sanatçı Kibariye, yaz sonu konserleri etkinliği kapsamında Ağva'lıları coşturdu
Ünlü sanatçı Kibariye, yaz sonu konserleri etkinliği kapsamında Ağva'lıları coşturdu
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk defa çağırıldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk defa çağırıldı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Çok Okunanlar
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktı
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktı
İki kulüp arasında stratejik anlaşma! Samsunspor, Frsansa ekibi ile masaya oturdu!
İki kulüp arasında stratejik anlaşma! Samsunspor, Frsansa ekibi ile masaya oturdu!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!