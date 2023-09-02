Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladı.

BİR YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübü'ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Hull City'nin sahibi Türkiye'de medya sektöründe olan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

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