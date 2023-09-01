Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı

Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı

Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini açıkladı.

Fenerbahçe'den, Altay Bayındır için yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır."

Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı

Altay Bayındır: İlk Türk oyuncu olmak büyük bir onur

Manchester United'a imza attığı için mutlu olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:

"Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur."

"Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimiz şans geldiğinde en iyisini yapmak için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün en yüksek standartlar ortaya koyacağız."

Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı

Ali Koç: "Fenerbahçe'ye kazandırmadan gitmem" düşüncesiyle gidiyor.

"Fenerbahçe'ye duyduğu aidiyet açısından bakarsak, her takım Altay gibi futbolcular ister. Söylemek kolay, elde etmek zor. Altay; komple, 1. sınıf, 10 numara 5 yıldız bir futbolcu, kaptan, insan. Manchester United'dan çok büyük teklif geldi. Altay, hiçbir zorunluluğu yokken, Fenerbahçe'yle sözleşme uzattı ve 'Fenerbahçe'ye kazandırmadan gitmem' düşüncesiyle gidiyor. Yolu açık olsun."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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