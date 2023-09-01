Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu

Eskişehir'deki din görevlisi Soner Şahin, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteği ile başta yetimler olmak üzere 30 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Cami İmamı Soner Şahin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, başta yetim öğrenciler olmak üzere 30 öğrenciye, okul çantası, defter, kalem, silgi, kuru boya, suluboya gibi kırtasiye yardımı yaptı. Yardım severliğiyle bilinen din görevlisi Şahin, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteği ile yeni eğitim öğretim yılında da kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirti.

"Amacım camii avlusunda minare gölgesinde hoş bir seda bırakmak"

Cami imamı Şahin, "Başta yetim çocuklarımız olmak üzere okul çantası, defter, kalem, silgi, kuru boya, suluboya, gibi kırtasiye malzemeleri ihtiyacı olan onlarca çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzun okula çantasız defter kalemsiz gitmesine asla gönlümüz razı değil. Elimizden geldiğince onların tüm ihtiyaçlarını Allah'ın izniyle karşılamaya devam edeceğim. Ahmet Yavuzer Camii İmam Hatip'i olarak amacım cami avlusunda minare gölgesinde hoş bir seda bırakmak."

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