Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki kardeş arasındaki arazi kavgası kanlı bitti.
Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde iki kardeşin arazi tartışması sonucu çıkan kavgada Ö.Y. kardeşi İ. Y.'ı kalbinden bıçakladı ağır. Ağır yaralanan İ.Y. 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Evinizdeki Bu Canlılardan Kurtulmanın Bu Kadar Basit Olduğunu Biliyor Muydunuz?
Cinsellik Evliliği Yeniden Canlandırır Mı? Evliliği Kurtarmanın Yolu Yoksa…
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Dünyanın En Pahalı Peyniri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Bakın Nasıl Yetişiyormuş…
Bitlisli iş ADAMI Ahmet Eren'den büyük yatırım! 200 milyon dolarlık iplik fabrikası faaliyete geçti
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
Yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı, görenler şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
1 Eylül Cuma hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı,
Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.
Milyonlarca emeklilik adayını etkileyen gelişme: 48 saat içinde EYT aylığı fırsatı! 20-25 yaş arası başvurularında GSS borçları da yapılandırılıyor.
KAYNAK: İHA