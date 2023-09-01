Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!

Erzurum'un Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde iki kardeşin arazi tartışması sonucu çıkan kavgada kardeşini kalbinden bıçakladı.

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Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki kardeş arasındaki arazi kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde iki kardeşin arazi tartışması sonucu çıkan kavgada Ö.Y. kardeşi İ. Y.'ı kalbinden bıçakladı ağır. Ağır yaralanan İ.Y. 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!

Olayın ardından kaçan Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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