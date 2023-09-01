Bitlisli iş ADAMI Ahmet Eren'den büyük yatırım! 200 milyon dolarlık iplik fabrikası faaliyete geçti

Bitlisli Eren ailesi tarafından şehre 200 milyon dolarlık iplik fabrikası yatırımı gerçekleştirildi.

Bitlisli iş ADAMI Ahmet Eren, Doğu Anadolu Bölgesinin özel sektör tarafından kurulan en büyük yatırımını hayata geçirdi. Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde 2021'de temeli atılan 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip modern tesiste şimdilik 300 kişi çalışırken, geri kalan iki fabrikanın da üretime başlamasıyla binden fazla kişi istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'taki "Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açılışını yaptığı Eren Tekstil İplik Üretim Fabrikası'nın ilk iki etabında yıllık 24 bin ton, üçüncü etabının ise gelecek yıl aralık ayında faaliyete geçmesiyle 36 bin ton iplik üretimi yapılacak.

Yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla kurulan fabrikada, günlük 100 ton, yıllık ise 36 bin ton polyester pamuk ile karışım iplik üretimiyle bin 100 kişiye istihdam sağlanacak. Bu istihdamın yüzde 75'i ise kadın çalışan olacak.

Fabrikada 2022 yılı dış ticaret verileri itibarıyla pamuk iplik ve karışım iplik kalemlerinde gerçekleşen 450 bin tonluk hacme sahip ithalat ve ihracat miktarına yaklaşık yüzde 6'lık bir katkı sağlanarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki küresel rekabet gücü artırılacak.

Fabrika Müdürü Okan Dönmez, İhlas Haber Ajansına (İHA) yaptığı açıklamada, fabrikalarda çalışanların yüzde 75'inin kadın personel olacağını söyledi. Dönmez, "Eren ailesinin Bitlis'te 200 milyon dolarlık bir yatırımı gerçekleşmiştir. Şu anda 300 kişi ile üretime başlamış bulunmaktayız. Toplamda yaklaşık bin kişiden fazla istihdam oluşturmayı düşünüyoruz. Teknik ekip hariç bunların yüzde 75'i kadın çalışan olacaktır. Temellerini 2021 yılında attığımız yaklaşık 210 bin metrekarelik alanda ve 100 metrekare kapalı alanda 3 tesisimiz olacak. Günlük olarak 100 ton üretimimiz olacak. Yıllık ise 36 bin ton iplik üretmeyi düşünüyoruz. Burası doğunun en büyük yatırımıdır. Binden fazla kişiye istihdam oluşturmayı düşünüyoruz. Ürettiğimiz ipliğin yüzde 50'si ihracat olacak" dedi.

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