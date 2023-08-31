Yaralı tilkiye Jandarma eli! Tedavi altına alındı

Ağrı'da Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavi altına alındı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Ağrı'nın merkeze bağlı Yolluyazı sınırları içerisinde yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavi edilmesi amacıyla Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi altına alınan yavru tilkinin durumumun iyi olduğunu bildirildi.
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KAYNAK: İHA