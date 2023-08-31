Uzakdoğu peşinde! Güzelliği ve fiziğiyle Çin'in dikkatini çekti!

Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli nin, Çin'in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerinde çalışmaları ısürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği öğrenildi.Samyeli, konuyla ilgili açıklama yaparak araştırmacılarla buluşmak üzere Çin'e gideceğini söyledi.

Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:" Gerçekten çok şaşkınım.Bize Orta Doğu'dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu'dan beni takip eden hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu"

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