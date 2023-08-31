Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören tarihi Bey Camii'nin minaresi, tarihi mezarların üzerine devrildi. Mahalle halkı, mezarların üzerinde bulunan enkazın bir an önce kaldırılmasını istedi.

İki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta Vakıf Kültür Varlıklarına bağlı 39'u cami 42 tarihi yapı hasar gördü. Tarihi camilerin yoğun olduğu ilde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan tarihi Bey Camii de hasar gördü. 1892 yılında yaptırılan Bey Camii'nin minaresi hemen yanında bulunan tarihi kabirlerin üzerine yıkıldı. Minare enkazının bulunduğu mezarlık mahalle halkını üzerken, vatandaşlar enkazın bir an önce kaldırılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kutlu, "1800'lü yıllara ait bu tarihi eserin ne yazık ki asrın felaketi olan depremden dolayı minaresi yıkıldı ve depremden sonra camiyi yaptıran zatların yattığı mezarların içerisine düştü minare taşları. Depremin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçti ve bir türlü el atılmadı. Biz mahalleli olarak üzülüyoruz ve bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahalleli sakini Demir ise, "Bey Camie'nin minaresi mezarlıkların üstüne yıkıldı. Depremin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazın kaldırılmasında herhangi bir ilerleme yok. Buranın en kısa sürede ayağa kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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