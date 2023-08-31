Hatalı sollamanın feci sonu! Çok sayıda yaralı var!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin 2 otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Hatalı sollamanın feci sonu! Çok sayıda yaralı var!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin 2 otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan M.Ü. idaresindeki 07 ANP 524 plakalı kamyonet, Zeytinada Mahallesi'ne geldiği esnada, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Irak uyruklu M.S.S. idaresindeki 22 D 80672 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, yine karşı yönden gelen İ.B. idaresindeki 35 ALE 081 plakalı otomobile çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen feci kazada 07 ANP 524 plakalı kamyonetin sürücüsü M.Ü. (24) ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.S. (14), V.Ü. (21), A.Y. (16) yaralandı.

Hatalı sollamanın feci sonu! Çok sayıda yaralı var!

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatalı sollamanın feci sonu! Çok sayıda yaralı var!

Estetik Yaptıranlar Dikkat! Meğer Estetiğin Sırrı…Estetik Yaptıranlar Dikkat! Meğer Estetiğin Sırrı…

TÜİK verileri açıkladı! Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdüTÜİK verileri açıkladı! Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

Uzmanlardan borsada küçük yatırımcılara uyarı geldi! Dedesinin teyzesinin üzerine bile alan var!Uzmanlardan borsada küçük yatırımcılara uyarı geldi! Dedesinin teyzesinin üzerine bile alan var!

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: “ ASELSAN'ın büyümesinde bir katalizör haline getiren bir anlayışa geçtik”ASELSAN Genel Müdürü Akyol: “ ASELSAN'ın büyümesinde bir katalizör haline getiren bir anlayışa geçtik”

İlk uçak motoru TEI TEI-PD170'nin yerli yağı üretildiİlk uçak motoru TEI TEI-PD170'nin yerli yağı üretildi

Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?

Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeDoktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktıAliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı

Konsere geç gelen ve ıslıklanan Teoman basın mensuplarını konserinden kovduKonsere geç gelen ve ıslıklanan Teoman basın mensuplarını konserinden kovdu

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeResmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme

20-25 yaş arasında gençlere SGK'dan müjde!20-25 yaş arasında gençlere SGK'dan müjde!

Yeni araç alacaklara sevindirici haber: Etkisi görülüyor..Yeni araç alacaklara sevindirici haber: Etkisi görülüyor..

Akbank kart sahiplerine güzel haber: Hesaplara hemen 2.000 TL yatırılıyor, geri ödeme yokAkbank kart sahiplerine güzel haber: Hesaplara hemen 2.000 TL yatırılıyor, geri ödeme yok

İşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacakİşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacak

Baş örtülü kadına alçak saldırı! Olaya müdahale eden gencin tepkisi öyle sert oldu ki sosyal medyanın gündemine oturduBaş örtülü kadına alçak saldırı! Olaya müdahale eden gencin tepkisi öyle sert oldu ki sosyal medyanın gündemine oturdu

İmamoğlu'nun aday olacak mısınız soruna çok konuşulacak cevap: ''Ben yola çıktığımı ifade edebilirim''İmamoğlu'nun aday olacak mısınız soruna çok konuşulacak cevap: ''Ben yola çıktığımı ifade edebilirim''

Başkanı Erdoğan: “KAAN’ı inşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz”Başkanı Erdoğan: “KAAN’ı inşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz”

Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktıFilenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktı

İstanbul valiliğinden alkol yasağı açıklaması: Yeni bir uygulama yok, var olan bir kararın uygulanmasını talep ettikİstanbul valiliğinden alkol yasağı açıklaması: Yeni bir uygulama yok, var olan bir kararın uygulanmasını talep ettik

Su şebekesinin patladı, New York metrosu sular altında kaldı!Su şebekesinin patladı, New York metrosu sular altında kaldı!

Fren yerine gaza bastı dereye uçtu! "Demir korkuluk istiyoruz"Fren yerine gaza bastı dereye uçtu! "Demir korkuluk istiyoruz"

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda skandal görüntü: PKK propagandası yapıp slogan attılarİstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda skandal görüntü: PKK propagandası yapıp slogan attılar

Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir Gönen'de Korhan Berzeg seferberliği yeniden başladı! Tüm gerçekler Tina’nın sır dolu tasmasında gizli!
Balıkesir Gönen'de Korhan Berzeg seferberliği yeniden başladı! Tüm gerçekler Tina’nın sır dolu tasmasında gizli!
Baş örtülü kadına alçak saldırı! Olaya müdahale eden gencin tepkisi öyle sert oldu ki sosyal medyanın gündemine oturdu
Baş örtülü kadına alçak saldırı! Olaya müdahale eden gencin tepkisi öyle sert oldu ki sosyal medyanın gündemine oturdu
Fren yerine gaza bastı dereye uçtu! "Demir korkuluk istiyoruz"
Fren yerine gaza bastı dereye uçtu! "Demir korkuluk istiyoruz"
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda skandal görüntü: PKK propagandası yapıp slogan attılar
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda skandal görüntü: PKK propagandası yapıp slogan attılar
Son Haberler
iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!
iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!
10.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı İş Bankası'nda! Nakit ihtiyacınıza destek!
10.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı İş Bankası'nda! Nakit ihtiyacınıza destek!
Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?
Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!
Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Çok Okunanlar
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Dehşet verici infaz görüntüsü! Uyuşturucu çalan adamın ayağına taş bağlayıp denize attılar
Dehşet verici infaz görüntüsü! Uyuşturucu çalan adamın ayağına taş bağlayıp denize attılar
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.