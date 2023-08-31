Hatalı sollamanın feci sonu! Çok sayıda yaralı var!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin 2 otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan M.Ü. idaresindeki 07 ANP 524 plakalı kamyonet, Zeytinada Mahallesi'ne geldiği esnada, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Irak uyruklu M.S.S. idaresindeki 22 D 80672 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, yine karşı yönden gelen İ.B. idaresindeki 35 ALE 081 plakalı otomobile çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen feci kazada 07 ANP 524 plakalı kamyonetin sürücüsü M.Ü. (24) ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.S. (14), V.Ü. (21), A.Y. (16) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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