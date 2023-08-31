İlk uçak motoru TEI TEI-PD170'nin yerli yağı üretildi

Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı motoru olan TEI TEI-PD170'nin yerli yağı üretildi.

Türkiye'nin ilk havacılık motoru olan ve İHA'lar ANKA, ANKA II ve AKSUNGUR'a hayat veren motor TEI TEI-PD170 için yerli yağ Koçak-Speedol tarafından üretildi. Otomotiv & endüstriyel madeni yağlar, gres ve oto bakım ürünleri ile havacılıkta iç pazarda kullanılan tüm kimyasalların üretim bantlarında bulunduğunu söyleyen Koçak-Speedol kurucu ortağı Yusuf Koçak, "Motor yağları hem sivil hem de askeri havacılıkta yerlileştirilmesi son derece kritik ürünler çünkü herhangi bir durumda uçağınızı kaldıramazsınız. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında bunu hepimiz ne yazık ki yaşadık. Uçaklar yağsızlıktan ve yakıtsızlıktan uçamadılar. Buna benzer yağlarla ilgili birçok gizli ambargo günümüzde hala bulunmakta" diye konuştu.

Yerlileştirilen ürünlerden bir diğerinin ise uçakların gövdelerinin donmaması için kullanılan De-icer ürünü olduğunu vurgulayan Koçak, "Tip 1 De-icer onayımızı, havacılık kimyasallarını onaylayan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin tanıdığı laboratuvar olan Scientific Material International (SMI)'dan aldık. Bunun gibi birçok ürünün yerlileştirme projelerini çalışmaktayız. Bu aslında çok stratejik bir üründür, elinizde olmazsa uçakları kış mevsiminde uçuramazsınız. Bunlar hem sivil havacılıkta hem askeri havacılıkta yerlileştirilmesi son derece kritik ürünlerdir" dedi.

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Birçok stratejik projede birden fazla ürünle yer aldıklarının altını çizen Koçak şöyle konuştu: "Son zamanlarda ağırlıklı olarak savunma sanayiinde çalışmaktayız. Savunma sanayiindeki ilerleyişimiz ve SAHA İstanbul üyesi olmamız bizi havacılık alanında projeler yapmaya yöneltti. Havacılık sektörü firmalarının yağlayıcı ve kimyasallar konusunda ihtiyaçlarını yerlileştirmekteyiz. TEI ile başladığımız ortak projemizi saha denemeleri dahil karşılıklı destek ile başarıyla tamamladık. Böylece ülkemizde ilk havacılık motoru olan ve hepimizin hayranlıkla izlediği yerli İHA'larımız olan ANKA, ANKA II ve AKSUNGUR'a hayat veren motor TEI TEI-PD170'nin ilk onaylı yerli motor ve şanzıman yağı üreticisi olduk. Şimdi de TS1400 Turboşaft motorunda kullanılacak yağlarını gönderdik, test edildi, testleri de başarıyla geçtik ve onay sürecimizi beklemekteyiz. Bunlara ek olarak SAHA EXPO'22 Fuarı'nda, TEI ile birlikte yeni yapılacak motor projelerinde kullanılacak yağlayıcılarla ilgili için mutabakat imzaladık."

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