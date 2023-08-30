İmamoğlu'nun aday olacak mısınız soruna çok konuşulacak cevap: ''Ben yola çıktığımı ifade edebilirim''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı. Hatla ilgili bilgi veren İmamoğlu, "Eyüpsultan'da ve Fatih'te 1 milyon kişi yaşıyor. İnanılmaz bir entegrasyon sağlayacak bu hat. Aynı zamanda metrolarımızı kesiyor, Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını, Taksim-Yenikapı hattını, T1 Hattı'yla, metrobüsle buluşuyor. Çok değerli bir hat. Bu hat üzerinde yeni otoparklar açacağız, birkaç ay içerisinde" dedi. İmamoğlu, daha sonra, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte tramvayla Eminönü Durağından Feshane'ye yolculuk yaptı. İmamoğlu, tramvayda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"BİZ HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"

Meral Akşener'le görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık, ilk bölümünü. Bugün de buradayız, İyi Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki. Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Tabi resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği atılması gereken devlet programları var. Buradayız, İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerimizle Millet İttifakı'nın değerli İl Başkanı burada" Dedi.

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İmamoğlu'na bir basın mensubu tarafından Akşener'in "Ateşten gömleği giydiremedik" ifadesi de soruldu, İmamoğlu bu soruyu ise "Her şey çok güzel olacak" şeklinde cevapladı.

"BEN YOLA ÇIKTIĞIMI İFADE EDEBİLİRİM, ADAYIM DEMEK HADSİZLİK OLUR"

İmamoğlu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde adaylık ile ilgili soruya ise, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var vesaire ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" dedi.

İMAMOĞLU'NUN KORUMALARI VATANDAŞI YUMRUK ATTI İDDİASI

İmamoğlu, Feshane Durağında tramvaydan inerek alandan ayrıldığı sırada, tramvaydaki kişilerden bazıları sıcakta tramvayda beklemek zorunda kaldıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Korumalar ile bu kişiler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Seçkin Türk isimli bir vatandaş, bir koruma görevlisinin kendisine yumruk attığını iddia etti.

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