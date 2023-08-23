Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık "Bakın gerçek kaç km?

Seçildiği günden beri iş yapmayan ancak PR Ajansları ile sürekli algı yaparak yapmadığını yaptık diye ilan ederek algı yapmaya çalışan İmamoğlu'ndan yeni bir algı daha.

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Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık "Bakın gerçek kaç km?

CHP’nin PR ajansları ile geliştirdiği yalan stratejisi İBB’de İmamoğlu üzerinden işletiliyor. CHP yandaşı Sedef Kabaş’ın “Kitleleri yönlendirmek istiyorsanız ortaya büyük ve basit bir yalan atın, sonra sürekli tekrar edin.” sözleriyle açık ettiği yalan stratejisini İmamoğlu, metro hatları üzerinden bariz şekilde gerçekleştiriyor.

4 yıllık İBB başkanlığı döneminde sıfırdan başlayıp bitirdiği hiçbir metro projesi olmayan ve sadece AK Parti’nin başlattığı metrolarda çalışma yürütebilen Ekrem İmamoğlu’nun 46,2 km uzunluğunda raylı sistem açılışı yaptığı yalanı tekrar dolaşıma sokuldu.

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

İMAMOĞLU 46 KİLOMETRE METRO MU YAPTI?

Sosyal medyada “ajans” tarafından yönetilen İBB Haber ve Büyükşehir Çalışıyor isimli hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlarda, “İBB, İmamoğlu döneminde 46,2 km uzunluğunda yeni raylı sistem açarken borcunu da 4,5 milyar Euro'dan 3,6 milyar Euro'ya düşürdü.” iddiası yer aldı.

Daha önce defalarca kez tekrarlanan ve her seferinde yalanlanan bu iddianın yeniden gündeme taşınması CHP’nin yalan stratejisini bir kez daha hafızalara getirdi.

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

İBB Haber’in ilk olarak Ocak 2023’te hazırladığı bir tabloyu paylaşmasıyla başlayan yalan, Nisan 2023’te bizzat İmamoğlu tarafından dillendirildi. İmamoğlu’nun yılda 13,27 kilometre, toplamda 46,2 kilometre metro hattı inşa ettiğine dair yalan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarafından da savunuldu.

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

YALAN RAKAMDA BİLE BECERİKSİZLİK VAR

Nisan ayında 46,2 km olarak öne sürülen yalan 4 ay sonra Ağustos’ta tekrarlanmasına rağmen sözde inşa edilen metro hat uzunluğunun 46,2 km’de sabit kalması dikkat çekti. Yani İmamoğlu’nun PR ajansına göre İBB 4 aydır bir metre bile metro inşası gerçekleştirmemiş oluyor.

GERÇEKTE OLAN: 46 DEĞİL 7 KİLOMETRE

Gerçek rakamlar ise İmamoğlu döneminde İBB’nin son 34 yıldaki en kötü metro inşa sürecini geçirdiğine işaret ediyor. 90’lı yıllardan bu yana yıllık metro inşa ortalaması 12 kilometrenin altına düşmeyen İstanbul’da, İmamoğlu bu veriyi aşağı çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 6 Ocak 2023’te açıkladığı verilere göre İmamoğlu yönetimi 2019 yılından bu yana İstanbul’da 7,24 kilometrelik metro inşaatı yapabildi. AK Parti'li Kadir Topbaş döneminde ise tam 142,88 km metro inşa edildi.

Topbaş döneminde ihale edilip yapımına başlanan birçok metro hala İmamoğlu tarafından inşa ediliyor. İmamoğlu döneminde bitirilerek açılışı yapılan Dudullu-Bostancı Metrosu ile Mecidiyeköy-Kabataş Metrosu’nun Fulya ile Yıldız İstasyonları Kadir Topbaş’ın projelendirip başlattığı raylı sistemler arasında.

İmamoğlu’nun açılışı yapılmış gibi reklamını yaptığı fakat hala çalışmaların sürdüğü Ataköy-İkitelli metrosu da yine Kadir Topbaş’ın başkanlık sürecinde yapımına başlanıp 2019 yılına kadar büyük ölçüde tamamlanan metrolar arasında.

İşte İstanbul’da hangi belediye başkanının ne kadar metro hattı yaptığını gösteren gerçek rakamlar:

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

CHP’nin ideologlarından gazeteci Sedef Kabaş, gerçekleştirdiği bir seminerde İmamoğlu’nun yalan stratejisini gözler önüne seren şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kitleleri yönlendirmek etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret.”

YAPIMINI BECEREMEDİĞİ METROLARI HÜKÜMET YAPIYOR

Yapımına AK Parti döneminde başlanan bazı metro hatlarının inşaso CHP’li İBB tarafından yapılamayıp Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın İBB adına inşasını sürdürüp açılışını yaptığı metrolar şunlar:

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu
Başakşehir-Kayaşehir Metrosu

Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul'da yapımına devam ettiği diğer metrolar ise şunlar:

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu,
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu,
Bakırköy-Kirazlı Metrosu,
Altunizade-Çamlıca Metrosu,
Sirkeci-Kazlıçeşme Metrosu.

İmamoğlu İBB’si; AK Parti döneminde başlatılan birçok raylı sistem projesini sürdüremeyip şaft tünellerine moloz dökerek kapattı. İBB'nin durdurduğu metro projeleri şunlar:

Sancaktepe-Yenidoğan Metrosu
Yenikapı-Sefaköy Metrosu
Kirazlı-Halkalı Metrosu

Projesi, izinleri ve finansmanı AK Parti döneminden hazır olan Kağıthane-İstinye Metrosu’na İmamoğlu döneminde kazma bile vurulamadı.

AÇILIŞINI YAPTIĞI METROLARIN HEPSİ AK PARTİ ESERİ

AK Parti döneminde yapımına başlanıp büyük çoğunluğu bitirilen raylı sistemlerden 4’ünün açılışını yapan Ekrem İmamoğlu, kendisi sadece küçük bir kısmını inşa etmesine rağmen bu hatların tamamını kendi döneminin hizmeti gibi lanse ediyor.

Kadir Topbaş döneminde inşası başlayan ve İmamoğlu’nun açılışını yaptığı raylı sistemler şunlar:

Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu,
Bostancı-Dudullu Metrosu,
Haliç Tramvayı,
Hisarüstü-Aşiyan Fünikileri

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?


AK PARTİ YAPTI İMAMOĞLU HESAPLADI

İmamoğlu döneminde açılışı yapılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı, AK Parti döneminde %100 oranında bitirilmişti. İmamoğlu, 18 kilometre uzunluğundaki bu hattı kendi icraatı gibi hesaplıyor.

İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı Metrosu, 2019 yılında %70 oranında bitirilmişti. 14.3 kilometre uzunluktaki Dudullu-Bostancı metrosunun İmamoğlu döneminde 4.29 kilometresi yapıldı. Ancak İmamoğlu hattın tamamını kendi yapmış gibi yansıttı.

İmamoğlu'nun açtığı Alibeyköy-Cibali tramvayının AK Parti döneminde 2019'a kadar %70'i tamamlandı. 8.8 kilometre uzunluğundaki bu hattın da yüzde 100'ünü İmamoğlu kendi hanesine yazıyor.

Yıldız-Mecidiyeköy Metro hattında 2019 yılında ilerleme %75 seviyesindeydi. İmamoğlu döneminde sadece 2 durak açılışı yapıldı ve İmamoğlu 20 kilometrelik uzunluğa sahip metro hattının tamamını yine kendi yapmış gibi algı oluşturuyor.

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?


METRONUN REKLAMI VAR KENDİSİ YOK

46,2 kilometre inşa ettiği iddia edilen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, şantiye bölümünde hiçbir çalışmanın olmadığı Tuzla-Kaynarca-Pendik metro hattı güzergahındaki reklam panolarını bir yılda 10’uncu kez değiştirdi.

Yapımına AK Parti döneminde 2014 yılında başlanan Tuzla-Kaynarca-Pendik Metrosu, İmamoğlu döneminde raylı sistem çalışmasıyla değil reklam çalışmasıyla gündeme gelebiliyor.

Reklamı olup kendisi olmayan bir diğer metro hattı Ataköy-İkitelli Metrosu.

İmamoğlu’nun açılmış gibi reklamlarını yaptığı Ataköy-İkitelli Metrosu hala bitmiş değil. CHP’li İmamoğlu’nun göreve geldiği 2019 yılında yüzde 90’a yakını bitmiş olan metronun sadece 2 durağı açılırken, İmamoğlu bu iki duraklık etabı “metronun tamamını yapıp açılışını yapmış gibi” yansıtıyor.

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık" bakın gerçek kaç km?

Bu metrodaki çalışmalar nedeniyle İmamoğlu yönetimi, Yenikapı-Atatürk Havaliamanı metrosunun Yenibosna durağını da vatandaşın kullanımına kapatmış durumda.

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