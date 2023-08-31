Scooterlarla ilgili yeni karar! Sınırlama geldi!

İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde Scooterlarla ilgili hız sınırlaması getirildi.

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Scooterlarla ilgili yeni karar! Sınırlama geldi!


İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12 buçuk km'ye indirildi.

stanbul'da yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde scooter'lara hız limiti getirildi.

Scooterlarla ilgili yeni karar! Sınırlama geldi!

Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te 20 km olan scooter hız sınırı 12,5 km'ye indirildi.

Scooterlarla ilgili yeni karar! Sınırlama geldi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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