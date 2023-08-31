İmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı

Cumhurbaşkanlığı adaylığımı, CHP genel başkanlığı mı derken tekrar İBB belediye başkan adaylığına geri dönen Ekrem İmamoğlu'nu şok edecek İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırması yayınlandı.

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İmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı

İstanbul'un 39 ilçesinde 19-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

18 yaş ve üzeri 0,95 güven sınırları içerisinde +/-2,5 hata payı ile toplamda 3 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmada; vatandaşlara "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ne derecede başarılı buluyorsunuz?" sorusu soruldu.

VATANDAŞ İMAMOĞLU İÇİN 'BAŞARISIZ' DEDİ

Sorulan soruya en yüksek oran olan "yüzde 37" ile "Başarısız" cevabı verildi. "Başarılı" bulanların sayısı oranı ise "yüzde 33.8"de kaldı.

İşte katılımcıların verdiği cevaplar;

Çok Başarılı: %5.97
Başarılı: %33.8
Başarısız: %37.0
Çok Başarısız: %9.10
Fikrim Yok/Cevap Yok: %14.13

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonra
Başarılı: %46.3
Başarısız: %53.7

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İMAMOĞLU'NA 'OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI 'OY VERİRİM' DİYENLERDEN DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Ankette yer alan bir diğer soru ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tekrar aday olsa oy verir misiniz?" oldu...

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Bu soruya "Evet oy veririm" diyen katılımcıların oranı "yüzde 39.6" kalırken "Hayır oy vermem" diyenlerin yüzdesi bir hayli fazla çıkarak "yüzde %44.7" çıktı.

KAYNAK: HABER7

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