Kavşakta feci kaza! Yatağan’da beton mikseri ile traktör çarpıştı!

Muğla-Aydın karayolu Yatağan girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 20 HY 938 plakalı traktör ile 48 DB 665 plakalı beton mikseri kavşakta çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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KAYNAK: İHA