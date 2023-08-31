Kavşakta feci kaza! Yatağan’da beton mikseri ile traktör çarpıştı!

Muğla-Aydın karayolu Yatağan girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Kavşakta feci kaza! Yatağan’da beton mikseri ile traktör çarpıştı!

Muğla-Aydın karayolu Yatağan girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 20 HY 938 plakalı traktör ile 48 DB 665 plakalı beton mikseri kavşakta çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta feci kaza! Yatağan’da beton mikseri ile traktör çarpıştı!

İhanet Üzerine Kurulu Mutlu Bir Evlilik! Yoksa Yuva Yıkanın Yuvası Oluyor Mu?İhanet Üzerine Kurulu Mutlu Bir Evlilik! Yoksa Yuva Yıkanın Yuvası Oluyor Mu?

Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu! İkizlerin Cinsiyeti Belli Oldu.Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu! İkizlerin Cinsiyeti Belli Oldu.

Maski çalışıyor! Selehattin Gürkan : “Altyapıyı yeniden inşa ediyoruz”Maski çalışıyor! Selehattin Gürkan : “Altyapıyı yeniden inşa ediyoruz”

Uzakdoğu peşinde! Güzelliği ve fiziğiyle Çin'in dikkatini çekti!Uzakdoğu peşinde! Güzelliği ve fiziğiyle Çin'in dikkatini çekti!

Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..

QNB Finansbank'ın Hızlı İhtiyaç Kredisi Fırsatı: 50.000 TL Anında Kullanım, Rahat Ödeme Seçenekleri!QNB Finansbank'ın Hızlı İhtiyaç Kredisi Fırsatı: 50.000 TL Anında Kullanım, Rahat Ödeme Seçenekleri!

Kabataş'ta sokak kedisine tekme atan gence meydan dayağıKabataş'ta sokak kedisine tekme atan gence meydan dayağı

Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!

İmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktıİmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı

Son dakika: 5'inci toplantı bitti! Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu!Son dakika: 5'inci toplantı bitti! Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu!

Pendik’te bir iş yerinde kimyasal alarm! Madde sızıntısı birçok işçiyi zehirledi!Pendik’te bir iş yerinde kimyasal alarm! Madde sızıntısı birçok işçiyi zehirledi!

iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!

10.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı İş Bankası'nda! Nakit ihtiyacınıza destek!10.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı İş Bankası'nda! Nakit ihtiyacınıza destek!

Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?

Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!

Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın!Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı!
Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı!
Ailesinin feryadı yürekleri dağlamıştı! Ziraat mühendisinden acı haber!
Ailesinin feryadı yürekleri dağlamıştı! Ziraat mühendisinden acı haber!
Yaralı tilkiye Jandarma eli! Tedavi altına alındı
Yaralı tilkiye Jandarma eli! Tedavi altına alındı
İnlerine girildi! Terör örgütü mensuplarına ait eşyalar ele geçirildi
İnlerine girildi! Terör örgütü mensuplarına ait eşyalar ele geçirildi
Son Haberler
Alman devi Yeni Volkswagen Passat görücüye çıktı, İşte yeni model ve özellikleri
Alman devi Yeni Volkswagen Passat görücüye çıktı, İşte yeni model ve özellikleri
Şanlıurfa yeşilleniyor, yeni park alanları inşa ediliyor
Şanlıurfa yeşilleniyor, yeni park alanları inşa ediliyor
Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu!
Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu!
MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”
MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”
Tam bir suç makinesi! 18 yaşındaki şüpheli Manisa’da jandarmaya yakalandı
Tam bir suç makinesi! 18 yaşındaki şüpheli Manisa’da jandarmaya yakalandı
Kabataş'ta sokak kedisine tekme atan gence meydan dayağı
Kabataş'ta sokak kedisine tekme atan gence meydan dayağı
Çok Okunanlar
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
Alman devi Yeni Volkswagen Passat görücüye çıktı, İşte yeni model ve özellikleri
Alman devi Yeni Volkswagen Passat görücüye çıktı, İşte yeni model ve özellikleri
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!
Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!
Pendik’te bir iş yerinde kimyasal alarm! Madde sızıntısı birçok işçiyi zehirledi!
Pendik’te bir iş yerinde kimyasal alarm! Madde sızıntısı birçok işçiyi zehirledi!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.