İnlerine girildi! Terör örgütü mensuplarına ait eşyalar ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yer alan arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kırsalda icra edilen tarama faaliyetinde 2018-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette bir kısım yaşam malzemesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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KAYNAK: İHA