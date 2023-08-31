MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin ülke için büyük önem taşıdığını belirtti.

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MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, "Daha güçlü, daha modern ve daha çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Sarayköy, Honaz, Çardak, Bozkurt, Çivril, Çal, Bekilli, Baklan, Çameli, Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam, Serinhisar, Babadağ, Buldan, Güney ve Pamukkale ilçe kongrelerini tamamlayan MHP Denizli İl Teşkilatında, ilçe kongreleri takvimi merkez ilçelerden Merkezefendi ile devam etti. MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı kongre geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yapılan seçimde tek aday olarak sandığa giden Hasan Aybay, göreve seçilerek MHP Merkezefendi İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu.

MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Kongrede MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Biz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'den aldığımız talimat doğrultusunda MHP ve Cumhur İttifakı olarak Denizli'nin tamamına talibiz. 31 Mart Mahalli İdareler Gene Seçimlerine kadar var gücümüzle çalışıp, Denizli'yi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kurtaracağız. Seçimde Cumhur kazanacaktır. Denizli 4 buçuk yıldır kaybettiği hizmeti, tekrardan hızlı bir şekilde geri alacaktır. Burada ayırmadan ayrışmadan, yerelde iktidar, ülkede istikrar diyoruz. Bu inanç ile siyasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri, Türkiye ve Denizli'miz için çok önem taşıyor. Şu anda ülkemizin birçok yerinde cem evi bulunuyor ve inşası devam eden yerler var. Genel Başkanımız "Cemevide cami de bizimdir" diyerek duruşumuzu, görüşümüzü belirtmiştir. Farklı etnik kökenleri ve farklı mezhepleri ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan kim gurur duyuyor ise açık ve net söylüyorum o bizim kardeşimizdir. Biz onunla birlikte yol yürürüz, ittifak kurarız. İHA, SİHA ve Kaan'a bakın. Ulusal güvenlik sistemlerimizin önüne geçilmek istediğini biliyoruz. İstendiğini hepimiz biliyoruz. Daha güçlü, daha modern ve daha çağdaş bir Türkiye'nin inşası için buradayız. Kentlerimizin imar ve inşasında istenilen başarıyı yakalamak için depreme daha dayanıklı binalar yapmanın ve herkesin daha mutlu olacağı bir ülkenin gayretindeyiz. Onun için politikada yer aldık ve Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuk" şeklinde konuştu.

MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz Kongrede konuştu; “Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

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KAYNAK: İHA

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