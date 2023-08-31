İYİ Parti' de kan kaybı! Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa

İYİ Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Dilay Küçük, asil ve yedek üyelerin de bulunan 64 kişiyle birlikte partiden istifa etti.

İYİ Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Dilay Küçük, bugün parti binasından yaptığı açıklama ile 64 kişilik yönetimi ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

"TÜM İYİ NİYETİMİZLE 25 EKİM 2017'DEN BUGÜNE KADAR HİÇBİR MAKAM MEVKİ BEKLENTİMİZ OLMADI"

Küçük yaptığı açıklamada, "Tüm iyi niyetimizle 25 Ekim 2017'den bugüne kadar hiçbir makam, mevki beklentisi olmadan derdimiz millet, derdimiz memleket diyerek çıktığımız bu yolda hedeflerimize gerek görüş, gerekse fikir ayrılıklarından dolayı ulaşamamamızın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bugün yola çıktığımız arkadaşlarımla beraber son dönemde yaptığımız gerek toplantılar, gerek istişareler sonucunda İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetimimizin sürdürdüğü görevlerden gördüğümüz lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayız.

Bir Zonguldak sevdalısı olarak kıymetli hemşehrilerimizin bize verdiği destek ve inançtan dolayı teşekkür ederiz. Kurulduğumuz günden bu yana bilerek ya da bilmeyerek kırdığım tüm dava arkadaşlarımdan özür diliyor, haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Varsa hakkım benden yana helal olsun. Bugüne kadar siz değerli basın mensuplarımızın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor, sizlerin de hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Varsa hakkım benden yana helal olsun. Her bitiş, yeni bir başlangıçtır. Sağ olun var olun, Allah'a emanet olun" dedi.

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