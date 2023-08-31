Geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor! Sakarya Büyükşehir belediyesi destek veriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasında katılımcılara eğitim ve mentorlük desteği veriliyor. Mimari ve kentsel tasarımdan dijitalleşmeye kadar birçok projenin yer aldığı yarışmada, Fikirden Girişimcilik temasında yarışmaya katılan gençler, sundukları projeleri geliştirerek jüri karşısına çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasında 30 Temmuz'da başvuruların sona eren süreç, katılımcılara sağlanan eğitim ve mentorlük desteği ile devam ediyor. Bu yıl Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimcilik teması ile sürdürülen yarışmada, Serbest Fikirler teması proje jüri değerlendirmeleri devam ederken, Fikirden Girişimcilik temasında genç girişimcilere projelerini geliştirmeleri için eğitim ve mentorlük desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda verilen eğitimlerle, genç girişimciler sundukları projeleri geliştirerek jüri karşısına çıkacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yıl Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimcilik teması ile hayata geçirdiğimiz Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi'nde süreç tüm hızıyla devam etmektedir. Sakarya'nın ihtiyaçlarını tespit etme, projeler geliştirme, şehrin geleceğine yön verme ve açık ofislerden yararlanma imkânı sunan yarışmaya gençlerin ilgisi yoğun oldu. Mimari ve kentsel tasarımdan dijitalleşmeye kadar birçok projenin yer aldığı yarışmaya, toplamda 91 proje başvurusu gerçekleşti. Yarışmamızda Serbest Fikirler teması proje jüri değerlendirmeleri devam ederken, Fikirden Girişimcilik temasında genç girişimcilere projelerini geliştirmeleri için eğitim ve mentorlük desteği verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak genç girişimcilerimize yönelik sürdürdüğümüz projeler, gelecekte de farklı projelerle devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

İhanet Üzerine Kurulu Mutlu Bir Evlilik! Yoksa Yuva Yıkanın Yuvası Oluyor Mu?

Gözümüzün Önünde Büyüdü! Şimdi Çocuk Sahibi Oldu!

Tam bir suç makinesi! 18 yaşındaki şüpheli Manisa’da jandarmaya yakalandı

Ağlar hazır,1 Eylülde vira bismillah diyecek fakat balıkçılar endişeli!

Kavşakta feci kaza! Yatağan’da beton mikseri ile traktör çarpıştı!

Maski çalışıyor! Selehattin Gürkan : “Altyapıyı yeniden inşa ediyoruz”

Uzakdoğu peşinde! Güzelliği ve fiziğiyle Çin'in dikkatini çekti!

Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..

QNB Finansbank'ın Hızlı İhtiyaç Kredisi Fırsatı: 50.000 TL Anında Kullanım, Rahat Ödeme Seçenekleri!

Kabataş'ta sokak kedisine tekme atan gence meydan dayağı

Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!

İmamoğlu'na çok kötü haber! İstanbul 39 ilçede yapılan anket araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı