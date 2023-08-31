Şanlıurfa yeşilleniyor, yeni park alanları inşa ediliyor

Kente yeni park alanları kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Mehmetçik Mahallesinde başlattığı park çalışmaları devam ediyor.

"Daha Yeşil Bir Şanlıurfa" sloganıyla kentte park, bahçe, ana arter ve orta refüjlerde yeşil alan çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kente yeni bir park daha kazandırıyor. Şanlıurfa'da yaz mevsiminde vatandaşların serin ve gölgelik bir alanda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kentte park çalışmasına hız veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmetçik Mahallesinde park yapımını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmetçik Mahallesinde yapımı devam eden Mehmetçik Parkında incelemelerde bulundu. Park alanını gezen Beyazgül, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Beyazgül, "Mehmetçik Mahallesinde yapımına başladığımız parkta çalışmalarımız devam ediyor. 30 dönüm alan üzerinde yapımına başladığımız parkta sona doğru geldik. Ağaçlandırma ve çim çalışması tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşil Şanlıurfa'ya çok önem veriyoruz. Şehrin merkezinde bile birçok yeri kamulaştırdık, ağaçlandırdık, çiçeklendirdik ve Mehmetçik Mahallemizde de aynı çalışmayı yaparak yeşil alan oranını arttırıyoruz" diye konuştu.

30 dönüm alan üzerinde içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanı, piknik alanları ve EPDM koşu parkuru yer alıyor.

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