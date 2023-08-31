Ailesinin feryadı yürekleri dağlamıştı! Ziraat mühendisinden acı haber!

Antalya'da bahçe sulamak için kanala girince elektrik akımına kapılan Muhammet Ersoy (40), hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Haber verilmesi ile olay yerine koşan Ersoy'un abisinin, "Ölmedi değil mi" demesi ise yürekleri dağlamıştı.

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Ailesinin feryadı yürekleri dağlamıştı! Ziraat mühendisinden acı haber!

Antalya'da bahçe sulamak için kanala girince elektrik akımına kapılan Muhammet Ersoy (40), hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Haber verilmesi ile olay yerine koşan Ersoy'un abisinin, "Ölmedi değil mi" demesi ise yürekleri dağlamıştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ziraat Mühendisi Muhammet Ersoy (40) anne ve babasının yaşadığı eve gelerek bahçede bulunan ağaçları sulamak istedi. Ersoy, elektrikli su dinamosunun hortumunu kontrol etmek için kanala girdi. Bu sırada bir anda elektrik akımına kapılarak hareketsiz kaldı.

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İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kanal içerisindeki şahsı çıkarmak için makara sistemi kurdu. Sistem ile bir itfaiye ekibi yanına sedye alarak aşağı indi. İtfaiye eri şahsın üzerinde bir elektrik olup olmadığını öğrenmek için kontrol kalemi ile kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından sedyeye alınan adam yukarı çekildi. Vatandaşlar ise kurtarma anlarını takip edebilmek için adeta sıraya girdi.

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Abisinin sorusu yürekleri dağladı

Acı haberin ardından olay yerine koşan adamın abisi ise kardeşine son kez bakarak, "Ölmedi değil mi" demesi yürekleri burktu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İHA

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