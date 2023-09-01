Yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı, görenler şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken aniden yere yığıldı. Nabzı atmayan şahsa ambulans gelene kadar bir vatandaş kalp masajı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde yürüyen Ö.A. aniden yere yığıldı. Ö.A.'nın yere düştüğünü görenler ne olduğunu anlamazken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa zamanda olay yerine gelirken, fenalaşarak yere düşen adama yardım eden bir vatandaş da ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı.

Ö.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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